رياضة | الزمالك يضرب بيراميدز بثلاثية ويتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يضرب بيراميدز بثلاثية ويتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الزمالك في التتويج بلقب بطولة كأس مصر للمرة الـ27 في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره بيراميدز في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما وأشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمود عبدالرازق “شيكابالا” وأشرف بن شرقي في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبدأت المباراة سريعة من جانب الفريقين وحاول شيكابالا والنقاز فتح جبهة في الجانب الأيمن لكنها لم تشكل خطورة على مرمى بيراميدز الذي رد بمحاولات اختراق من العمق لكن بدون خطورة أيضا .

وفي الدقيقة السابعة حصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة من الجانب الأيمن وبطاقة صفراء لمحمود علاء مررها السعيد عرضية يحولها علي جبر برأسية داخل المنطقة يحاول تسديدها جون انطوي خلفية لكنها مرت بجوار القائم بدون خطورة .

ومن لعبة هات وخد بين النقاز وشيكابالا يحصل الظهير التونسي على ركنية مررها شيكابالا عرضية لكنها مرت بدون خطورة بعدها ركنية جديدة للزمالك مررها شيكابالا عرضية تسقط من يد الشناوي ويحاول فرجاني ساسي تسديدها لكنها مرت أعلى العارضة في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

وتتوالى الركنيات للزمالك ويمررها شيكابالا عرضية لكنها قوية مرت بدون خطورة على مرمى بيراميدز ويعود شيكابالا ليستقبل الكرة على حدود المنطقة ويتوغل في دفاعات بيراميدز ويمر من أكثر من مدافع ليطلقها صاروخية بيسراه من داخل المنطقة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي لتضيع فرصة خطيرة للزمالك في الدقيقة 16 من عمر المباراة .

ويستمر ضغط الزمالك على دفاعات بيراميدز وسط نشاط ملحوظ من الجانب الأيمن للفريق ويحصل مصطفى محمد على الكرة على حدود المنطقة ويسددها أرضية لكنها تصل في يد الشناوي في الدقيقة 21 من عمر المباراة ويرد بيراميدز بانطلاقة من تراوري يدخل داخل المنطقة لكن محمد عبدالغني ينجح في قطع الكرة وإفساد الخطورة .

ويتوغل بنشرقي ويمر من مدافع بيراميدز ويرسل عرضية أرضية لكنها لم تجد سوى دفاع بيراميدز الذي تصدى للكرة بعدها تهدأ المباراة قليلا ويقود محمد عبدالغني هجمة من الجانب الأيمن يخطفها إسلام عيسى ليرتكب معه عبدالغني ركلة حرة وبطاقة صفراء لإيقاف الهجمة .

ويمر شيكابالا بين دفاعات بيراميدز ويرسل الكرة عرضية داخل المنطقة يحولها بن شرقي للعمق ليسددها مصطفى محمد بيسراه ليشتتها دفاع بيراميدز ويمنع كرة خطيرة في الدقيقة 31 من عمر المباراة وتستمر الهجمة خطرة بعد تنفيذ الركنية عرضية متقنة يحولها ساسي برأسية رائعة ينقذها الشناوي ببراعة بأطراف أصابعه ويحاول عليها ساسي من جديد لكنها تخرج ضربة مرمى وتضيع فرصة هدف محقق للزمالك .

ويرد بيراميدز بهجمة منظمة عن طريق إسلام عيسى وتراوري ووصلت داخل المنطقة قبل أن يقطع الكرة محمد عبدالغني الكرة ويفسد الهجمة بعدها كرة جديدة يحاول عليها إبراهيم حسن وتسديدة قوية من خارج المنطقة يتصدى لها عواد على مرتين ويؤمن مرماه في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

وينطلق بن شرقي خلف دفاعات بيراميدز بعد ضرب مصيدة التسلل بتمريرة من ساسي لكن الكرة تصل للشناوي ليؤمن مرماه بعدها يرد الزمالك بمحاولة جديدة من شيكابالا لتصل وسط الملعب ومحاولة لتغيير اللعب ناحية اليمين يشتتها الدفاع لتخرج لركنية جديدة للزمالك في الدقيقة 44 ينفذها شيكابالا ويلعبها مصطفى محمد برأسية يتصدى لها الشناوي ببراعة .

ويحتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع ويواصل شيكابالا والنقاز فتح جبهة بالجانب الأيمن ومحاولات لفتح ثغرة بدفاع بيراميدز الذي نجح في إفساد الهجمة وترتد بمرتدة لبيراميدز لكن عواد يتصدى لها وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وبدأ الشوط الثاني بدون تغييرات من جانب الفريقين وحاول شيكابالا فتح جبهة يمنى أمام النقاز مثلما كان الحال عليه في الشوط الأول ولكن بدون خطورة على مرمى بيراميدز ورد أنطوي بتسديدة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 47 من عمر المباراة .

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واستقبل شيكابالا الكرة من الجانب الأيمن ومر بالكرة من الدفاع وسددها قوية ينقذها الشناوي ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه .

ويسفر الضغط الزملكاوي عن الهدف الأول عن طريق أوباما في الدقيقة 52 من عمر المباراة بعد كرة طولية يستقبلها شيكابالا باتقان ويتوغل داخل المنطقة ليمررها أرضية عرضية للمنطلق أوباما الذي يودعها الشباك بيسراه معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

ويرد بيراميدز بعرضية من الجانب الأيمن وتدخل مشترك بين دفاع الزمالك وعواد حارس الزمالك ويشتتها دفاع الزمالك الى خارج الملعب وسقوط عبد الغني على أرض الملعب ليخرج ليتلقى العلاج ويعود للمشاركة من جديد .

ويحصل بيراميدز على ركلة حرة على حدود المنطقة في الدقيقة 59 بعد تدخل من فرجاني ساسي على مهاجم بيراميدز ليتصدى لها السعيد ويسددها تعلو العارضة بدون خطورة .

ويدفع بيراميدز باللاعب عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن لتنشيط الجانب الهجومي فيما يدفع الزمالك بمحمد أوناجم بدلا من شيكابالا في الدقيقة 61 من عمر المباراة .

وبدأت المساحات تظهر في خط الدفاع لبيراميدز الذي حاول تعويض الهدف وانطلق أوناجم في الجانب الأيمن ومرر الكرة للنقاز الذي حول الكرة عرضية متقنة ليحولها أشرف بن شرقي برأسية رائعة في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 64 من عمر المباراة .

ويشهر الحكم الروماني البطاقة الصفراء لمحمد أوناجم من الزمالك بعد تدخل مع إسلام عيسى وبطاقة أخرى لمحمد حمدي من بيراميدز بعد تدخل على أوناجم بعدها يفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب بوسط الملعب ومحاولات من بيراميدز لتعديل النتيجة .

ويخرج الشناوي لاستقبال الكرة بعد كرة طولية من ساسي كادت تشكل خطورة حاول عليها بن شرقي ودفع ديسابر بتغييرين بنزول أحمد علي بدلا من جون انطوي ومحمد فاروق بدلا من إسلام عيسى فيما دفع الزمالك بإمام عاشور بدلا من أوباما في الدقيقة 73 من عمر المباراة .

وبدأ بيراميدز في الهجوم المكثف ومبادلة الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتمريرة من أحمد علي وصلت إلى تراوري على حدود منطقة الجزاء لكن تدخل محمود علاء وأبعدها إلى ركنية في الدقيقة 80 من عمر المباراة .

ومع اندفاع بيراميدز للهجوم يستغل الزمالك المرتدات وينجح بن شرقي في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للزمالك في الدقيقة 83 من عمر المباراة بعد انطلاقة من اوناجم في الجانب الأيسر داخل المنطقة ليحولها عرضية ويودعها بن شرقي الشباك معلنا تقدم الزمالك بثلاثية نظيفة .

