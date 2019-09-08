رياضة | بالأرقام.. الزمالك وكأس مصر "قصة عشق لا تنتهي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. الزمالك وكأس مصر "قصة عشق لا تنتهي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد نادي الزمالك بقيادة المدرب الصربي ميتشو لقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخه بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة ثلاثة دون مقابل مساء اليوم الأحد في المباراة النهائية التي جمعت بين الفريقين على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية.

وتقدم الزمالك بهدف أول بالدقيقة "51" عن طريق يوسف أوباما بعد تمريرة رائعة من شيكابالا، ثم أضاف المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني بالدقيقة "62" بعد تلقيه عرضية من حمدي النقاز، وسجل بن شرقي هدف ثالث قاتل قبل نهاية المباراة.

ويحقق نادي الزمالك البطولة الثالثة له هذا في موسم 2018/2019 كالآتي؛ كأس السوبر المصري السعودي وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر.

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مشوار نادي الزمالك في كأس مصر:

فاز نادي الزمالك على منافسه منية سمنود بهدف نظيف في دور الـ32 ثم انتصر على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد في دور 16 وتمكن من تخطي مصر المقاصة بهدف في دور ربع نهائي المسابقة وبعد ذلك استطاع أن يعبر الاتحاد السكندري بصعوبة بهدف في نصف النهائي ثم تخطي عقبة بيراميدز بثلاثية نظيفة.

ويحصد لقب كأس مصر للمرة الثانية على التوالي والـ27 في تاريخه وهو ثاني أكثر الفرق المصرية حصداً للبطولة بعد النادي الأهلي صاحب الـ36 بطولة.

وأصبح نادي الزمالك "تخصص" حصد لقب كأس مصر خلال السنوات القليلة الماضية فقد حصل على البطولة خلال الألفينيات في 8 مناسبات (2002، 2008، 2013، 2014، 2015، 2016، 2018، 2019) أكثر من النادي الأهلي الذي حصد 5 ألقاب فقط خلال الألفينيات (2001، 2003، 2006، 2007، 2017).