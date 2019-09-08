رياضة | أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: بارتوميو يجهز الحل لمنع ميسي من الرحيل صدمة قوية تهز برشلونة وتحصين نجم الفريق من اغراءات ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، العديد من الأخبار والأحداث الهامة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

وإليكم أهم أخبار برشلونة الاسباني اليوم الأحد 8 - 9 - 2019:-

نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب أزمة عنيفة

كشفت تقارير صحفية عن غضب عثمان ديمبلي نجم برشلونة الاسباني بسبب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة أرنستو فالفيردي خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "ديمبلي" يواجه ظروفًا معقدة داخل نادي برشلونة حاليًا، اللاعب الفرنسي سوف يعاني للبحث عن دورًا في تشكيلة النادي الكتالوني بالمرحلة القادمة، بعد اقتراب عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز للمشاركة مع الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة لتألق الوافد الجديد جريزمان وحجزه مكانًا بتشكيلة البرسا.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن ديمبلي يري أنه أصبح ترتيبه الرابع ضمن المهاجمين في نادي برشلونة بعد حصول كارليس بيريز وانستو فاتي علي فرصة المشاركة في الفترة الحالية، وأنه يعاني بشكل كبير داخل كامب نو، وأن موقفه في المشاركة هذا الموسم ستكون صعبة للغاية.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي حاول الرحيل عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذكرت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في مفاوضات للتعاقد معه لكن الصفقة تعطلت بعد فشل إنتقال نيمار للنادي الكتالوني.

برشلونة يحصن نجمه ضد إغراءات ريال مدريد

قالت تقارير صحفية إسبانية، مساء الأحد، أن إدارة برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، تحاول بشكل جاهد، حماية موهبة الفريق، وذلك بعدما تألق اللاعب بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة مع النادي الكتالوني، وهو ما يجعله هدف لعدد كبير من الأندية الأوروبية، وعلى رأسها الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي يبدو أنه يرغب الأن في تكوين فريق شاب قادر على حمل ريال مدريد في السنوات المقبلة، بحسب ما يظهر في تعاقدات النادي الملكي.

صحيفة سبورت الكتالونية، قالت أن إدارة برشلونة قد قررت تصعيد اللاعب إنسو فاتي بالفعل إلى صفوف الفريق الأول في برشلونة، وتهدف الآن لتقديم عرض إحترافي جيد له، براتب سنوي معقول، لا يجعله يفكر في الإنتقال خارج أسوار ملعب كامب نو في السنوات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى كون اللاعب الشاب صاحب الأصول الغينية، لازال يذهب إلى أكاديمية اللا ميسا، ويبقى هناك لفترات طويلة مع زملاءه، وهذا على الرغم من كونه قد أنضم بالفعل إلى الفريق الأول لبرشلونة، وأصبح يشارك بصفة شبة أساسية مع المدرب إرنستو فالفيردي في هذا الموسم.

يذكر أن موهبة برشلونة الشابة، أنسو فاتي، قد شارك مع الفريق في مباراتين من ثلاث مباريات لعبها الفريق الكتالوني في بطولة الليجا هذا الموسم، حيث نجح اللاعب خلال هذه الفترة القصيرة في خطف الأضواء، والظهور كأفضل موهبة صاعدة في الفريق، وهذا بعدم سجل هدفًا رائعا جعله يحطم رقم الأسطورة ليونيل ميسي، ويصبح هو أصغر لاعب يسجل هدفًا في بطولة الدوري الإسباني، بعمر 16 عام وعدة شهور.

كواليس جديدة صادمة بشأن رد ميسي على عرض ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم، عن كواليس جديدة بخصوص رد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الصادم على العرض المغري من جانب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وذكر ميجيل ريكو، الصحفي الشهير في صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن ريال مدريد كان قد تقدم بعرضًا مغريًا إلى الدولي الأرجنتيني، من أجل الحصول على خدمات ميسي قبل عدة أعوام، لكن الرد كان نجم البلوجرانا كان يقابله بالرفض الدائم.

وأضاف: "من يمكنه التشكيك في ولاء ميسي للنادي الكتالوني، الذي ظل صامدًا 10 سنوات كاملة يرفض خلالها جميع العروض المغرية من أفضل الأندية العالمية وعلى رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وواصل حدسثه قائلاً: "ميسي لو أراد المغادرة من أجل المال كان سيغادر في السنوات الماضية، لكن رفض الثراء من أجل البقاء داخل جدران الكامب نو".

وجاءت تلك التصريحات تعقيبًا على ما تداولته الأخبار باقتراب ميسي من الرحيل عن البلوجرانا، بسبب وجود بند في عقده يتيح له ذلك.

تعرف على موعد ظهور الـ"MSG" في تشكيلة برشلونة

كشفت تقارير صحفية اسبانية عن أنباء سارة لعشاق نادي برشلونة الاسباني بخصوص اقتراب الفريق الكتالوني من استعادة أبرز نجومه المصابين خلال الفترة القادمة، والذي يمكن بعودتهم اكتمال القوة الهجومية للبرسا والعودة لتقديم الأداء القوي والنتائج المميزة في الدوري الاسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نادي برشلونة اقترب من استعادة خدمات الثنائي المصاب ليونيل ميسي، ولويس سواريز، مؤكدة أن الثلاثي المرعب (ميسي - سواريز - جريزمان) قد يظهروا معًا للمرة الأولي في مباراة الفريق ضد فالنسيا في الدوري الاسباني والمقرر لها 14 سبتمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة الاسبانية أن الثنائي ميسي وسواريز يواصلان أداء برنامجهما التأهيلي من أجل العودة للمشاركة في مباريات فريق برشلونة خلال الفترة القادمة، وذلك بعد ابتعادهما عن المباريات الماضية للإصابة، وأثر غيابهما على أداء الفريق الكتالوني بشكل كبير.

وأكدت الصحيفة أن مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل قد تشهد ظهور "MSG" لأول مرة في قيادة هجوم البرسا.

يذكر أن نادي برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 4 نقاط جمعها من خسارة أمام أتليتك بلباو 1-0 وتعادل مع أوساسونا بهدفين لكل منهما، وفوز وحيد على حساب نادي ريال بيتيس 5 -2.

برشلونة يقدم عرضا أسطوريا لـ "ميسي"

ربما لم ينجح لاعب يومًا ما في تقديم ما قدمه ليونيل ميسي مع برشلونة، البولجا هو أكثر لاعب في أوروبا حقق بطولات مع نادي واحد، منذ ظهوره لأول مرة في اللا ميسا، وهو يقدم الغالي والنفيس من أجل عيون كتالونيا، تغيرت الوجوه وتبدل الحال، وبقى ميسي فقط على حاله مع البلوجرانا.

صحيفة سبورت الكتالونية كشفت عن تفاصيل العرض الجديد الذي تم تقديمه من قبل برشلونة لنجم الفريق، ليونيل ميسي، حيث عرضت إدارة برشلونة، عقد أبدي، على ليونيل ميسي، بمعنى أن يستمر عقد اللاعب مع الفريق مدى الحياة، وهو ما يعني بأن ليونيل ميسي سيعتزل كرة القدم وهو لم يضع سوى قيمص واحد فقط على ظهره، فقط القميص الأحمر والأزرق.

الصحف الإسبانية تحدثت عن كون ميسي قد يرحل عن صفوف الفريق في نهاية هذا الموسم، ولكن سرعان ما قام رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، بنفي هذا الأمر، وأكد بأن علاقة ليونيل ميسي مع الفريق هي علاقة أبدية، مشددًأ على كون اللاعب الدولي الإرجنتيني سوف يستمر في صفوف البلواجرانا حتى نهاية مسيرته.

رئيس النادي الكتالوني، قال لجماهير الفريق، بأنه لا داعي للقلق بخصوص مستقبل ليونيل ميسي، وصباح اليوم ظهرت أنباء على الصفحات الأولى لصحيفة موندو ديبورتيفو تؤكد بأن برشلونة قدم عرض مدى الحياة للإبن البار.

بارتوميو يُجهز مفاجأة مدوية تمنع "ميسي" من مغادرة برشلونة

يكثف نادي برشلونة الاسباني برئاسة جوسيب بارتوميو جهوده لتجديد عقد الأرجنتيني ليونيل ميسي للإبقاء عليه داخل النادي الكتالوني أطول فترة ممكنة، وذلك بعد تداول أخبار خلال الأيام الماضية حول وجود بند يتيح لـ"ليو" الرحيل عن البلوجرانا في نهاية الموسم الجاري.

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وذكرت صحيفة "الماركا" الاسبانية أن يوجود بندًا في عقد ليونيل ميسي يتيح له الرحيل عن برشلونة في فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وقبل إنتهاء عقده بشكل رسمي في موسم 2020 - 2021، وأكد جوسيب بارتوميو رئيس النادي الكتالوني على صحة تلك الأنباء، مشددًا على ثقته الكبيرة في استمرار ميسي سنوات طويلة داخل النادي الكتالوني.

وفي هذا الإطار كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسباني أن نادي برشلونة لا يريد الاستعجال في أمر تجديد عقد ليونيل ميسي، رغم التواصل المستمر بين اللاعب ورئيس النادي الكتالوني جوسيب بارتوميو.

وأكدت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة يجهز عرضًا خياليًا لتمديد عقد ليونيل ميسي مدي الحياة، مع السماح له بالرحيل في أو وقت يريده، علي أن يعود اللاعب للنادي الكتالوني مجددًا بعد إعتزاله لتولي منصبًا داخل النادي، بإعتباره أحد أبرز النجوم في تاريخ البرسا والكرة بشكل عام.

وكان ليونيل ميسي صرح في وقت سابق بأنه يرغب في ختام مشواره الكروي مع نادي نيو أولد بويز الأرجنتيني والذي بدأ فيه مسيرته الكروية قبل الانتقال لصفوف برشلونة موسم 2004 - 2005، وقد يفكر اللاعب في الرحيل عن النادي الكتالوني في السنوات القادمة من أجل ختام مشواره الكروي مع ناديه السابق، ثم العودة للعمل مع البرسا بعد الإعتزال.

رئيس برشلونة يراوغ الجماهير بشأن صفقة نيمار

كشتف تقارير صحفية إسبانية، تصريحات على لسان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، ردًا على صفقة نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال بارتوميو بخصوص صفقة نيمار دا سيلفا، وإمكانية إنتقاله إلى نادي برشلونة في الشتاء القادم: "لا يمكن بأن توقع مع لاعب بحجم نيمار دا سيلفا في الشتاء المقبل، الأمر يعد مستحيل، هذه الصفقات من الصعب أن تحدث في ميركاتو الشتاء، نحتاج إلى وقت طويل للتفاوض، وهذا غير متوفر في ميركاتو يناير".

وأشار بارتوميو، بأن إدارة باريس سان جيرمان يريد مبلغ خيالي للتنازل عن خدمات نيمار دا سيلفا، ولكن إدارة برشلونة ترى بأن مازال هناك فرصة للتفاوض حول ذلك خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وتحدث رئيس النادي الكتالوني عن هذا الأمر قائلًا: "يجب أن يعلم الجميع، أن نيمار ليس ضمن خططنا في يناير، إنه لاعب في باريس سان جيرمان الآن، ولا يمكننا التكهن بما سيحدث في المستيقبل، ولكن في النهاية يجب علينا إحترام كون اللاعب الآن في فريق آخر، ولا يمكننا الحديث عنه".

ونفى بارتوميو، بأن يكون ليونيل ميسي يتدخل في عمل الجهاز الفني أو مجلس الإدارة، أو لجان التعاقدات، مشددًا على كون برشلونة نادي عريق، ولديه تقاليد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال بأن يكون هناك شخص واحد يهيمن على هذه المؤسسة الكبيرة

خبر صادم لجماهير برشلونة

تلقت جماهير نادي برشلونة الإسباني خبراً صادماً خلال الساعات الأخيرة من معسكر المنتخب الفرنسي الحالي.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية في تقريرها اليوم على أن أومتيتي مدافع الفريق تعرض لإصابة قوية مساء أمس السبت قبل مواجهة ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة اليورو 2020.

وكانت التقارير الأولية تشير إلى أن أومتيتي يعاني من تورم على مستوي القدم ولذلك تم استبعاده من المشاركة مع المنتخب الفرنسي ومنح ديشامب فرصة المشاركة لزميله في الفريق ليجليت بالتواجد بجوار فاران في الخط الدفاعي.

وجاءت الصدمة قوية لجماهير برشلونة اليوم، بعدما أعلن ديشامب استبعاد أومتيتي من معسكر منتخب فرنسا وعودته لفريقه خلال الساعات القادمة وهو ما يؤكد على أن اللاعب يعاني من إصابة قوية ولن يشارك بالفترة القادمة.

ويعاني برشلونة من العديد من الإصابات أبرزها الثلاثي ديمبيلي وميسي وسواريز بجانب أومتيتي والبرتغالي سيميدو والذي تعرض هو الآخر للإصابة يوم أمس خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام صربيا.

الصدمة الثالثة التي تهز برشلونة

دب القلق بين مسئولي نادي برشلونة الإسباني بعد إصابة البرتغالي نيلسون سيميدو في مباراة منتخب بلاده أمام صربيا في تصفيات أمم أوروبا لفشل اللاعب في الخروج على قدميه ومغادرة الملعب على نقالة رغم أن المؤشرات كانت توضح أنه يعاني من ألم شديد، بعد تعرضه لتدخل قوي من الصربي ألكسندر كولاروف.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن مشهد خروج نيلسون سيميدو من الملعب قلق الجهاز الفني لبرشلونة، الذي يخشى أن تكون الإصابة خطيرة وتتعقد مهمة الجبهة اليمنى في الفريق وذلك رغم أن الاتحاد البرتغالي ومدرب الفريق فرناندو سانتوس قلل من إصابة سيميدو وأكدا أنها كدمة في الكاحل.

وينتظر نادي برشلونة معرفة نتائج التقييم الجديد، من أجل تحديد موقف سيميدو من خوض مباراة فالنسيا يوم 14 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني الممتاز.

صحيفة إسبانية تُحذر برشلونة من التعاقد مع "نيمار" في صيف 2020

نشرت صحيفة "سبورت" الاسبانية تقريرًا اليوم الأحد، تحذر فيه من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد فشل الصفقة هذا الصيف.

وطالبت الصحيفة الكتالونية مسؤولو نادي برشلونة الابتعاد عن البرازيلي نيمار دا سيلفا وعدم الدخول في مفاوضات جديدة مع النادي الباريسي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادمة، واصفة ذلك الأمر بأنه خطأ كبير من إدارة البلوجرانا إذا حدث.

وسلطت الصحيفة الضوء على 3 أسباب تجعل تعاقد برشلونة مع نيمار خطأ جسيمًا:-

- تقدم سن اللاعب:

البرازيلي نيمار أصبح على مشارف عامه الثامن والعشرين ولن يكون مفيدا لنادي برشلونة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث لن يستطيع اللعب للنادي الكتالوني سوي مواسم قليلة، كما أن مستواه سوف يتأثر بتقدم سنه.

- كأس العالم 2022:

من الأسباب التي تجعل نيمار صفقة غير مفيدة لبرشلونة وفقًا للصحيفة الاسبانية أن اللاعب سيكون مهوسًا بالتتويج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، وتركيزه كله سيكون منصبًا على ادائه مع المنتخب البرازيلي.

- سعره المرتفع:

ارتفاع سعر نيمار في سوق الانتقالات الصيفية 2020 من الأسباب التي جعلت الصحيفة الاسبانية تنصح إدارة البرسا بالابتعاد عن هذه الصفقة، حيث أكدت أن سعر اللاعب سيكون 170 مليون يورو.

وطلبت الصحيفة الاسبانية من إدارة برشلونة التخطيط لإبرام صفقات مميزة بإمكانيات فنية عالية وتستطيع أن تكون فريقًا قويًا في المستقبل للمنافسة على كافة البطولات، خاصة وأن نجم الفريق ليونيل ميسي ايضًا اقترب من اعتزال كرة القدم، ويجب التخطيط لحقبة ما بعد "ليونيل".