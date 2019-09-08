رياضة | لماذا يتلقى "كاسيميرو" انتقادات أكثر من مودريتش وكروس ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لماذا يتلقى "كاسيميرو" انتقادات أكثر من مودريتش وكروس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن السبب الحقيق وراء توجيه الانتقادات للنجم البرازيلي كاسيميرو، متوسط ميدران فريق ريال مدريد الإسباني، أكثر من زميليه بخط الوسط، الدولي الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كاسيميرو عنصر مُهم في فريق ريال مدريد، زين الدين زيدان يعرف هذا أكثر من اي احد اخر، كماهو الحال مع تيتي في البرازيل، الأمر ليس بمفاجأه بأن كِلا المُدربين يُشركانه حينما يكون مُتاحاً.

وفي المُباراة الوديّه مع البرازيل فتح باب التسجيل في اللقاء الذي انتهى بالتعادل مع كولومبيا، سجل تماماً كما سجل امام روما في التحضيرات، وامام بيرو في كوبا امريكا وامام جيرونا في الموسم الماضي.

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ومن الجدير بالذكر أنه لا يتحدث الكثير عن خطورته من الركلات الثابته، ولكن هو أظهر نفسه بأنه خطر على الخصم في هذه الحاله - امام نابولي في دوري أبطال أوروبا وأمام اشبيليه ايضاً خلال العام الماضي - عندما أطلق من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قويه بعيده.

ومنذ عودته لريال مدريد، كاسيميرو لعب 197 مباراة سجل خلالها 18 هدف.، أي أكثر بهدف وحيد مما سجل الكرواتي مودريتش وأكثر بـ 4 اهداف مما سجل الألماني توني كروس.

هذا وحتى انه لم يتخطى الـ 200 مُباراة، حيث ان كروس لعب 236 مباراة بالقميص الأبيض و مودريتش لعب 305. في 2019، البرازيلي لديه 4 أهداف رسميه، مقارنةً بمودريتش الذي لديه 3 وكروس الذي لديه هدفان. ولو أضفنا المباريات الوديه لأرتفعت اهدافه الى 6 اهداف.