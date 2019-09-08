رياضة | صحيفة إسبانية تُحذر برشلونة من التعاقد مع "نيمار" في صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية تُحذر برشلونة من التعاقد مع "نيمار" في صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت صحيفة "سبورت" الاسبانية تقريرًا اليوم الأحد، تحذر فيه من جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة من التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان خلال سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد فشل الصفقة هذا الصيف.

وطالبت الصحيفة الكتالونية مسؤولو نادي برشلونة الابتعاد عن البرازيلي نيمار دا سيلفا وعدم الدخول في مفاوضات جديدة مع النادي الباريسي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي القادمة، واصفة ذلك الأمر بأنه خطأ كبير من إدارة البلوجرانا إذا حدث.

وسلطت الصحيفة الضوء على 3 أسباب تجعل تعاقد برشلونة مع نيمار خطأ جسيمًا:-

- تقدم سن اللاعب:

البرازيلي نيمار أصبح على مشارف عامه الثامن والعشرين ولن يكون مفيدا لنادي برشلونة التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، حيث لن يستطيع اللعب للنادي الكتالوني سوي مواسم قليلة، كما أن مستواه سوف يتأثر بتقدم سنه.

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- كأس العالم 2022:

من الأسباب التي تجعل نيمار صفقة غير مفيدة لبرشلونة وفقًا للصحيفة الاسبانية أن اللاعب سيكون مهوسًا بالتتويج مع منتخب بلاده بكأس العالم 2022، وتركيزه كله سيكون منصبًا على ادائه مع المنتخب البرازيلي.

- سعره المرتفع:

ارتفاع سعر نيمار في سوق الانتقالات الصيفية 2020 من الأسباب التي جعلت الصحيفة الاسبانية تنصح إدارة البرسا بالابتعاد عن هذه الصفقة، حيث أكدت أن سعر اللاعب سيكون 170 مليون يورو.

وطلبت الصحيفة الاسبانية من إدارة برشلونة التخطيط لإبرام صفقات مميزة بإمكانيات فنية عالية وتستطيع أن تكون فريقًا قويًا في المستقبل للمنافسة على كافة البطولات، خاصة وأن نجم الفريق ليونيل ميسي ايضًا اقترب من اعتزال كرة القدم، ويجب التخطيط لحقبة ما بعد "ليونيل".