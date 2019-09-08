رياضة | نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب أزمة عنيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يقترب من الرحيل بسبب أزمة عنيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن غضب عثمان ديمبلي نجم برشلونة الاسباني بسبب ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة أرنستو فالفيردي خلال الفترة الحالية.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن "ديمبلي" يواجه ظروفًا معقدة داخل نادي برشلونة حاليًا، اللاعب الفرنسي سوف يعاني للبحث عن دورًا في تشكيلة النادي الكتالوني بالمرحلة القادمة، بعد اقتراب عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز للمشاركة مع الفريق بعد تعافيهما من الإصابة، بالإضافة لتألق الوافد الجديد جريزمان وحجزه مكانًا بتشكيلة البرسا.

وأكدت الصحيفة الكتالونية أن ديمبلي يري أنه أصبح ترتيبه الرابع ضمن المهاجمين في نادي برشلونة بعد حصول كارليس بيريز وانستو فاتي علي فرصة المشاركة في الفترة الحالية، وأنه يعاني بشكل كبير داخل كامب نو، وأن موقفه في المشاركة هذا الموسم ستكون صعبة للغاية.

الجدير بالذكر أن عثمان ديمبلي حاول الرحيل عن نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذكرت تقارير أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في مفاوضات للتعاقد معه لكن الصفقة تعطلت بعد فشل إنتقال نيمار للنادي الكتالوني.