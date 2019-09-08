رياضة | ريال مدريد يتلقي صدمة جديدة قبل مباراتي ليفانتي وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتلقي صدمة جديدة قبل مباراتي ليفانتي وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي الجهاز الفني لنادي ريال مدريد الاسباني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق، صدمة جديدة، بعد إصابة نجم الفريق الملكي خلال المشاركة في مباراة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.

وكشف الاتحاد الصربي لكرة القدم عن إصابة لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد خلال مباراة منتخب صربيا أمام منتخب البرتغال والتي أقيمت أمس السبت في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020 والتي انتهت بخسارة المنتخب الصربي 4-2.

وأكد الاتحاد الصربي أن الفحوصات الطبية التي خضع لها مهاجم ريال مدريد أكدت تجدد إصابة اللاعب التي حضر بها إلي معسكر المنتخب الصربي، وأنه لن يستطيع اللحاق بمباراة الفريق القادمة ضد لوكسمبورج في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2020.

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ومن المنتظر أن يخضع "يوفيتش" لفحوصات جديدة خلال الأيام المقبلة لتحديد مدة غيابه عن الملاعب، ويعتبر إصابة اللاعب الصربي صدمة قوية لجهاز ريال مدريد والذي كان ينوي الاعتماد عليه بشكل اساسي في الفترة القادمة، حيث شارك اللاعب قبل إصابته في 3 مباريات ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

يذكر أن منتخب صربيا يستعد لمواجهة منتخب لوكسمبورج يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأوروبية 2020

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة فريق ليفانتي يوم 14 سبتمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري الاسباني، ثم تنتظره مواجهة نارية أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي يوم 18 من الشهر نفسه في بطولة دوري أبطال أوروبا.