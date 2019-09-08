اونلاين | يلا شووت NOW: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط يوتيوب متعدد الجودات كورة لايف زمالك YALLA ZAMALEK

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مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز يلا كورة أونلاين YALLA KORA ONLINE، عندما يستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، المواجهة النارية المرتقبة التي تتجه جميع أنظار مشجعي الكرة المصرية وخاصة الجماهير الزمالكاوية صوبها بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ونظيره بيراميدز مساء اليوم.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز والقنوات الناقلة لها.. بث مباشر كورة ستار KORA STAR

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، على أن تنقل حصريًا في موعدها عبر قناة ON SPORT، بتعليق المعلق المتميز مؤمن حسن.

قبل نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز.. الفارس الأبيض يخشى عقدة تاريخية

يلا حصري YALLA 7SRY، يبدو أن المباراة ستشهد ندية كبيرة بين الفريقين نظرًا لخوف الزمالك من استمرار عقدة نادي بيراميدز بمسماه الجديد، حيث التقى الفريقان مرتين بعد تغيير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، وفشل الزمالك في تحقيق الفوز في أي مباراة منهما، حيث فرض بيراميدز نتيجة التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 في المباراة التي أقيمت بينهما في الدور الأول لبطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المنصرم، قبل أن يحقق بيراميدز الفوز في الدور الثاني بهدف نظيف.

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نقاط القوة لنادي الزمالك وبيراميدز

يلا سبورت YALLA SPORT، ويعول الفارس الأبيض على قوته الهجومية المتمثلة في مصطفى محمد المتألق مؤخرًا عند نزوله كبديل، بالإضافة للمهاجم الذي يلعب أساسيًا في الفترة الأخيرة عمر السعيد، ومن خلفهم الوافدون الجدد المغربيان أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

بينما يدخل بيراميدز اللقاء مستغلاً لتوهج نجمه إيريك تراوري، بالإضافة لانفجار قوة اللاعب الهجومية أمام قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ويعول أيضًا علىالغاني جون أنطوي وهداف الدوري في الموسم الماضي أحمد علي، بث مباشر كول كورة COOL KORA.

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نتائج الزمالك وبيراميدز في الدور نصف النهائي لكأس مصر

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز كورة جول KORA GOAL، حيث تأهل نادي الزمالك للمبارة النهائية بعد تغلبه الصعب على الاتحاد السكندري بهدف نظيف لمصطفى محمد في الشوط الأضافي الأول، بعد إنتهاء الوقتين الإضافي والأصلي بالتعادل السلبي، بينما حجز بيراميدز مقعده في المباراة النهائية بعد تغلبه الساحق على بتروجيت بهدفين دون رد، أحرزهما إيريك تراوري، وإبراهيم حسن.