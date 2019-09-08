اونلاين | يلا كورة NEW: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر (Zamalek Today) هدف الزمالك الآن رابط ماتش الزمالك SHOOT PLUS هدف

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كورة ستار تابع البث المباشر لمواجهة فريق الزمالك بقيادة مدربه ميتشو منافسه فريق بيراميدز بقيادة مدربه سباستيان ديسابر يوم الاحد المقبل 8 سبتمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي بطولة كاس مصر لموسم الحالي KOORA LIVE.

يلا كورة وسوف تقام المباراة بين فريق الزمالك وفريق بيراميدز في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، حيث ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات YALA KOORA.

كورة جول بدأ نادي الزمالك مشواره في كأس مصر بفوز صعب على فريق منية سمنود بنتيجة هدف نظيف في دور ال32 من البطولة، YALA SHOOOT PLUS بينما حقق فوزا بأداء مميز أمام فريق الإنتاج الحربي في دور ال16 بنتيجة هدفين نظيفين،

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يلا شوت بلس ونجح أيضا في الانتصار على فريق مصر المقاصة بدور الربع نهائي بنتيجة هدف نظيف أحرزه عبد الله جمعة من تسديدة صاروخية، وحقق المارد الأبيض انتصارا صعبا في دور النصف نهائي على حساب الاتحاد السكندري بهدف نظيف، ولم تهتز شباك الزمالك حتى الآن في البطولة منذ بدايتها beIN SPORTS.

كورة أونلاين كان نادي بيراميدز قد بدأ بطولة كأس مصر بمواجهة فريق طنطا والذي فاز عليه بشق الأنفس بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي، KOORA ONLINE.

كورة لايف وجاء دور ال16 ليفوز على النادي الاهلي بطل الدوري في الموسم الماضي بنتيجة هدف نظيف للاعبه ايريك تراوري، وحقق نادي بيراميدز فوزا صعبا على فريق حرس الحدود بدور الربع نهائي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، وجاء دور النصف نهائي ليحقق نفس النتيجة على حساب فريق بتروجيت على ملعب بتروسبورت، KOORA LIVE وتعتزم شباك بيراميدز بهدفين فقط في البطولة من فريق طنطا بدور ال32 ببداية بطولة الكأس.