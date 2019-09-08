اونلاين | yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORTS كورة جول الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE شيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot - يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORTS كورة جول الزمالك KOORAGOAL بلس LIVE شيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة البث المباشر لمباراة فريق الزمالك مع فريق بيراميدز اليوم الأحد 8 سبتمبر في الساعة الثامنة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر YALA SHOOOT PLUS، حيث ستكون المباراة نارية بين الفريقين لحصد اللقب KOORA ONLINE.

يلا شوت بلس وواجه المارد الأبيض نظيره فريق بيراميدز بعد تغير اسمه في بداية الموسم الماضي مرتين، وجاءت المواجهات في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الفريقين في الدور الأول بنتيجة 3-3، وخسر الزمالك في الدور الثاني بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد الدفاع الجوي YALA KOORA.

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جول كورة ونجح فريق الزمالك في التأهل لنهائي بطولة كاس مصر لموسم 2019, وذلك عقب الفوز على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الإسماعيلية في إطار منافسات نصف نهائي البطولة KOORA LIVE.

يلا لايف تابع المباراة كاملة بدون تقطيع، بينما صعد فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق بتروجيت بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت KOOORA GOAL، مواجهة فريق بيراميدز ضد نادي الزمالك LIVE7HD.

كورة أونلاين ويملك نادي الزمالك 26 بطولة كاس مصر عبر تاريخه، ويسعى الفريق للحفاظ على لقبه المفضل والذي يحمله من الموسم الماضي بعد فوزه على فريق سموحة في نهائي البطولة، حيث وصل الفريق لآخر 5 نهائيات من اصل 6 نهائيات لتلك البطولة وكان الخروج الوحيد أمام فريق المصري البورسعيدي في نسخة عام 2017 KOORA STAR.