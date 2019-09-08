اونلاين | CUP ZAMALEK: يلا شوت 7srii مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة اونلاين yalla shoot رابط ON Sport

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مواجهة تتسم دائمًا بالمتعة والندية والإثارة ستجمع بين ناديي الزمالك بقيادة مدربه الصربي "ميتشو" وبيراميدز بقيادة فنية فرنسية للمدرب "ديسابر"، في إطار المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2018 – 2019، شاهد البث المباشر لمباراة (EGYPT CUP FINAL) عبر رابط KORA ONLINE TV.

YALLA SHOOT PLUS بث مباشر (نهائي كأس مصر) حيث صعد الزمالك للمباراة النهائية بعدما تجاوز أندية منية سمنود 1-0، الإنتاج الحربي 2-0، المقاصة 1-0، الإتحاد السكندري 1-0، بينما وصل بيراميدز لنهائي البطولة المحلية، بعد تخطي طنطا 3-2، والأهلي 1-0، حرس الحدود 2-0، بتروجيت 2-0، شاهد بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الأحد 8 سبتمبر لعام 2019، KORA GOAL.

بيراميدز يسعي لتكرار إنجاز تاريخي بالتتويج بلقب بطولة كأس مصر من أول نهائي يخوضه الفريق حتي يسير على نهج 7 أندية سابقة حققت لقب البطولة المحلية في أول ظهور بالمباراة النهائية، هم الأهلي، الزمالك، الأوليمبي، الترام، إنبي، حرس الحدود، الترسانة، بينما يحاول الزمالك تحقيق لقب البطولة بدون استقبال أي أهداف للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة البطولة موسم 1921 – 1922 أي منذ حوالي قرابة الـ 97 عامًا.

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يتسلح الزمالك في مباراته ضد بيراميدز اليوم بكوكبة من ألمع النجوم في مقدمتهم، الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بالإضافة للثنائي التونسي فرجاني ساسي، وحمدي النقاز، ومعهم محمود شيكابالا ومحمد عبد الشافي والمهاجم الواعد مصطفي محمد، علي الجانب الآخر يتسلح بيراميدز بخدمات الغاني جون آنطوي وعبد الله السعيد وإيريك تراوري والحارس العملاق أحمد الشناوي KORA WBAS.

تبدأ أحداث المواجهة المثيرة بين EL-ZAMALEK VS PRYMIDES في تمام الساعة 8:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 9:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر سبتمبر لعام 2019، وستكون المبارةا مذاعة عبر قنوات ON SPORT علي تردد 10853، وعبر التردد الأرضي والفضائي لقناة نايل سبورت علي التليفزيون المصري، ويسبق المباراة استوديو تحليلي يضم نخبة من ألمع نجوم التحليل الرياضي في مصر.

يدير مباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم طاقم تحكيم روماني بقيادة الحكم الدولي رادو بيتريسكو صاحب الـ 36 عامًا، ويعتبر واحد من الحكام المميزين في أوروبا، سبق وتولي إدارة العديد من المباريات خلال مشواره التحكيمي في مختلف البطولات، ولكنه لم يخوض تجارب عديدة في الدول العربية، حيث اقتصرت تجاربه العربية على الدوري القطري حيث أدار مباريات لأندية أم صلال والغرافة والجيش.