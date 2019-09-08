اونلاين | بث مباشر اون لاين موقع يلا شوت | مشاهدة الزمالك وبيراميدز بث مباشر | yalla shoot | متعدد الجودة

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عندما تشير عقارب الساعة إلي الثامنة مساءًا اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر لعام 2019، سوف يتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد "برج العرب" بالإسكندرية، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين فريق الزمالك ونظيره بيراميدز في قمة مثيرة ضمن أحداث نهائي بطولة كأس مصر موسم 2018 – 2019.

ويوفر موقع "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر KORA LIVEE لمباراة (الزمالك × بيراميدز) في نهائي بطولة كأس مصر، حيث يسعي الزمالك لتحقيق لقب البطولة للمرة الـ 27 في تاريخه والاقتراب من الرقم القياسي للنادي الأهلي الأكثر تتويجًا باللقب المحلي برصيد 36 لقب، بينما يحلم بيراميدز لتحقيق لقب بطولة الكأس للمرة الأولي في تاريخه، شاهد بث مباشر مباراة (FINAL) اليوم على YALLA LIVE.

شاهد بث مباشر نهائي كأس مصر الزمالك وبيراميدز KORA STAR:

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والساعة السادسة بالتوقيت العالمي "جرينتش" اليوم الأحد 8 – 9 – 2019، شاهد مباشرة KORA2DAY المباراة النهائية لكأس مصر.

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بيراميدز على موعد مع دخول تاريخ كأس مصر COOL KORA:

يتطلع فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر YALLA SHOOT للتتويج بلقب بطولة كأس مصر لأول مرة في تاريخ البطولة المحلية الأقدم في الكرة المصرية، وسيكون بيراميدز البطل رقم 13 في تاريخ البطولة بعد الأهلي، الزمالك، الاسماعيلي، الاتحاد، المصري، المقاولون العرب، الترام، الترسانة، الأوليمبي، القناة، إنبي، حرس الحدود، شاهد KORA ONLINE مباراة نهائي الكأس LIVE.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك VS بيراميدز في نهائي كأس مصر:

البث المباشر – KORA STAR نهائي كأس مصر مباراة الزمالك بقيادة "ميتشو" وبيراميدز بقيادة "ديسابر" ONLINE، يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة النهائي المثيرة اليوم الأحد عبر قنوات (أون سبورت) تردد 10853 أفقي، وذلك عبر قناة نايل سبورت عبر التردد الأرضي 11843، من خلال التردد الأرضي للقناة علي التليفزيون المصري، ويستطيع عشاق الكرة المصرية متابعة المباراة المثيرة من خلال روابط بث مباشر KORA HA7SRY وعبر رابط البث المباشر الأسطورة LIV7HD.