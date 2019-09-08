اونلاين | ستريم STREAM: مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر رابط ماتش الزمالك COOL KORA كورة جول الزمالك جودات متعددة

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مازالت نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم تعادل سلبي، ولكنها شهدت بطاقتين صفراء لمدافعين من الفريق الأبيض وهما محمود علاء ومحمد عبد الغني، ودخول الطقم الطبي لفريق بيراميدز لعلاج اللاعب أحمد الشناوي، وكثير من الكرات الضائعة حيث لايترك كل فريق للآخر لحظة تحقيق هدف حتى الآن.

انطلقت مباراة الزمالك اليوم ببداية حماس بين اللاعبين أمام فريق نادي بيراميدز حتى يحاول الفريقين تحقيق الفوز في نهائي كأس مصر 2019 ويحصل على لقب البطولة، ولازال الكرات متبادلة بينهم، لذا نرصد نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم نارية في كأس مصر 2019 دقيقة بدقيقة حيث يأمل كلًا من فريق الزمالك وبيراميدز الفوز باللقب والتتويج بكأس البطولة، كما يحاول الزمالك الوصول إلى الرقم 27 فى تاريخه ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد ضياع درع الدورى الممتاز الذى تصدره أسابيع طويلة وفى النهاية فاز المنافس التقليدي الأهلي باللقب بفارق 8 نقاط، حيث يرى الصربى ميتشو المدير الفنى الجديد للزمالك مواجهة الليلة فرصة للفوز باول بطولة مع القلعة البيضاء تكون ميثاق ثقة مع الادارة برئاسة مرتضى منصور.

في سياق متصل يسعى بيراميدز إلى الفوز على الزمالك واقتناص أول بطولة فى تاريخه بعدما قدم أداء رائع فى الدوري واستطاع التفوق على الاهلي فى المباراتين ذهابا وعودة، وفاز على الزمالك في مباراة وتعادل في الاخرى ولذا فالفرنسي ديسابر المدير الفنى يرى المهمة ليست مستحيلة للفوز على الأبيض خاصة انه بدأ مشواره بالفوز على الاهلى، ويراهن على قوة لاعبيه الليلة للوصول إلى مراده.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

يبحث عدد كبير من جمهور نادي الزمالك عن نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر، وذلك عبر محرك البحث الشهير جوجل، أملًا منهم في الحصول على اللقب الليلة لتضوي أرض ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالأسكندرية بهتاف جمهور القلعة البيضاء في الساعة الثامنة مساًء.

تشكيل الزمالك اليوم

حراسة المرمي محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي

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خط الدفاع محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، محمد عبد السلام، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط طارق حامد، محمد عنتر، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم

خط الهجوم عمر السعيد، مصطفي محمد، خالد بو طيب

نتيجة مباراة الزمالك الآن

تأهل الزمالك إلى نهائي ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربي في دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، وأحرزه عبد الله جمعة، وفاز على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

الزمالك وبيراميدز في كأس مصر 2019

تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية ، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضًا.