اونلاين | شووت Zamalek.tv مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بدون تقطيع PLUS zamalek كورة ستار بث مباشر ماتش الزمالك وبيراميدز NIW

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كورة لايف KORA LIVE مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز بث مباشر، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ،على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن إطار نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز.. بث مباشر كورة جول KORA GOAL

تنطلق مباراة الزمالك ضد بيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينيتش، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

كورة ستار KORA STAR رابط مباراة الزمالك ضد بيراميدز

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدز فور انطلاقها عبر العديد من روابط البث المباشر للمباراة، التي تضمن لكم مشاهدة ممتعة للمباراة دون حدوث أي انقطاع، وفي حالة توقف البث يتم تحديث الصفحة فقط لمواصلة الاستمتاع بالمباراة النارية المنتظرة بين الفريقين.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر يلا كورة أونلاين Yalla Kora Online

يمكنكم مشاهدة المباراة فور انطلاقها في موعدها المحدد عبر قناة ON SPORT، الناقل الحصري لبطولة كأس مصر، والاستمتاع بتعليق المميز مؤمن حسن، في المباراة التي يديرها الحكم الروماني ماريان رادو بيتريسكو.

هدف الزمالك وبيراميدز من مباراة الكأس

يلا شوت بلس YALLA SHOOT PLUS يسعى ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، لمواصلة تألقه مع الفريق منذ توليه المهام الفنية للفريق، حيث نجح في قيادة الفريق لفوز في مباراتي الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا بنتائج تاريخية أمام ديكاداها الصومالي، وعلى مشستوى البطولات المحلية نجح كذلك في تخطي عقبة المقاصة بهدف نظيف في الدور ربع النهائي، قبل أن يحقق فوزًا صعبًا على الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي.

بينما يدخل ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز المباراة، وعينه على تحقيق أول القاب الفريق التاريخية، ليدخل بوابة كبار الدوري المصري من أوسع أبوابه، ويعول المدرب على الحالة المعنوية التي يعيشها الفريق منذ توليه القيادة الفنية سواء الانتصارات في البطولة الأفريقية في الدور التمهيدي، أو الفوز في البطولات المحلية بزحفه نحو نهائي كأس مصر ضاربًا موعد مع التاريخ أمام نادي الزمالك.