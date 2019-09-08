اونلاين | يلا شوت CUP EGYPT كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT شووت II7sry

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مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر kora livee، وسوق تتمكنوا من مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب برج العرب بمدية الإسكندرية، في حضور جماهيري 20 ألف متفرج كما اعلن عنه اتحاد الكورة المصري برئاسة عمرو الجنايني، ويعلق على المواجهة المعلق الرياضي أيمن الكاشف عبر قناة on sport، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز النقل الحي.

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بث مباشر الزمالك وبيراميدز كورة اون لاين لايف، الزمالك سيكون له النصيب الأكبر من الجماهير، حيث انه يواجه نادي لا يتمتع بقاعدة جماهيرية، وقد تم توزيع الــ 20 ألف متفرج على الناديين، 10 ألاف لنادي الزمالك، و10 ألاف لنادي بيراميدز، لكن في النهاية من سيحضر سيكون جمهور الزمالك فقط، خاصة بعد عدم ظهور مشجعين لبيراميدز في المباريات الأخيرة بعد رحيل تركي آل الشيخ، مشاهدة الزمالك وبيراميدز مباشر يوتيوب.

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