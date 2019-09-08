الاتحاد يعلن انتهاء أزمة داكوستا

جدة - عمرو شويل أصدر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر التواصل الاجتماعي ” تويتر” بيانا رسميا أعلن فيه عن تطورات أزمة مستحقات المغربي الدولي مروان دا كوستا وناديه السابق باشاك شهير التركي.

وأكد فيه نجاح مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رئيس النادي وبشكل رسمي، اليوم الأحد، في إغلاق إحدى القضايا الخطيرة، المرفوعة ضد الفريق.

وكتب الحساب الرسمي في النادي بياناً قال فيه: “تلقى نادي الاتحاد إشعارًا من الفيفا، بإغلاق ملف الشكوى التي تقدم بها إسطنبول باشك شهير التركي، ضد الاتحاد، والمستندة على تأخر النادي في سداد الدفعات المستحقة للنادي من شراء عقد المغربي، مروان داكوستا، في موعدها مارس 2019، ويونيو 2019، حيث تم تسوية ملف هذه الشكوى”.

وأضاف البيان أن مجلس الإدارة بادر فور تلقيه خطاب الدعوى من الاتحاد الدولي، إلى دراستها قانونياً وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع النادي التركي، وبذلك يكون قد سدد كامل عقد انتقال اللاعب لناديه، وإقفال ملف القضية حرصًا على تجنيب النادي أي تبعات قانونية.