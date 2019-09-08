شكرا لقرائتكم أشرف زكى يساند الزمالك للمرة الأول امام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سجل أشرف زكى أمين صندوق الزمالك الظهور الأول له فى مباريات الابيض بشكل رسمي فى نهائى الكاس امام بيراميدز، بعد تقلده منصب أمين صندوق النادي، وهو المنصب الذي حصل عليه بالتزكية ، عقب انتهاء انتخابات النادي التكميلية على هامش الجمعة العمومية التي أقيمت على مدار الأيام الماضية.

ويتواجد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية التى تُدير اتحاد الكرة، فى مقصورة ستاد برج العرب بالإسكندرية، لحضور مباراة الزمالك وبيراميدز المقامة حالياً، فى نهائى كأس مصر.