سوبر مشهد.. عبد الله السعيد يعود إلى قميص الأهلى فى نهائى الكأس...

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في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد فى دور الثمانية، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين دون رد أيضًا.
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