شكرا لقرائتكم سوبر مشهد.. عبد الله السعيد يعود إلى قميص الأهلى فى نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد مشجع يرتدي قميص الأهلي برقم 19 الخاص بعبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالي لدعم الأخير أمام الزمالك في المباراة المقامة حاليا علي استاد برج العرب في نهائي بطولة كأس مصر.

وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين دون رد، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.

في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد فى دور الثمانية، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين دون رد أيضًا.