شكرا لقرائتكم كأس مصر يزين ستاد برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز رصدت كاميرا الخليج 365 ، المنصة المتواجد عليها كأس مصر ، في استاد برج العرب ، قبل انطلاق المباراة النهائية التي تجمع الزمالك مع نظيره بيراميدز والتي تنتطلق بعد قليل .

ووصل الزمالك لنهائى كأس مصر بعد أن تغلب على كل منية سمنود ، الانتاج الحربى، المقاصة ، الاتحاد السكندرى ، بينما وصل بيراميدز للمباراة النهائية بالفوز على طنطا و الاهلى و حرس الحدود ثم بتروجت

وجاء تشكيل الزمالك

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى.

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فى الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى.

فى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى

فى الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.