كأس مصر يزين ستاد برج العرب...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدزرصدت كاميرا الخليج 365 ، المنصة المتواجد عليها كأس مصر ، في استاد برج العرب ، قبل انطلاق المباراة النهائية التي تجمع الزمالك مع نظيره بيراميدز والتي تنتطلق بعد قليل .
وجاء تشكيل الزمالك
حراسة المرمي: محمد عواد.
خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.
خط الهجوم: مصطفي محمد.
وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..
أحمد الشناوى فى حراسة المرمى.
فى الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى.
فى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى
فى الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.
كاس مصر (3)
كاس مصر (4)
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