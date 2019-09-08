شكرا لقرائتكم 15 دقيقة.. الزمالك 0 – 0 بيراميدز.. صراع كروي بين الفريقين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتعادل الزمالك وبيراميدز بعد مرور 15 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع الفريقين في نهائي كأس مصر والتي تجمعهما اليوم الأحد على إستاد برج العرب.

جاءت البداية سريعة من جانب الزمالك الذي حاول شن هجوم ضاغط على دفاعات بيراميدز من بداية اللقاء مستغلا قوة الجبهة اليمنى التي يلعب فيها شيكابالا وحمدي النقاز، في الوقت الذي حاول فيه بيراميدز التماسك والربط بين الخطوط.

وأعاد بيراميدز ترتيب خطوطه على أمل فرض سيطرته على مجريات اللعب، وتحصل على ركلة حرة ثابتة من الجبهة اليمنى في الدقيقة السابعة نتيجة عرقلة إبراهيم حسن من قبل محمود علاء والذي حصل على الكارت الأصفر الأول، ولعبها عبد الله السعيد عرضية ويلعبها علي جبر رأسية لجون أنطوي الذي سددها كرة خلفية خارج الثلاث خشبات.

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وتحصل الزمالك على ركلة ركنية في الدقيقة التاسعة ولعبها شيكابالا ، ولكن أبعدها أحمد الشناوي بقبضة يده، وانتقل اللعب لصالح بيراميجز الذي حاول اختراق الدفاع الأبيض ولكن يقظة مدافعي الزمالك حرمتهم من تشكيل خطورة على مرمى محمد عواد.

وحصل أشرف بن شرقي على ركلة حرة مباشرة من أقصى الجبهة اليسرى ولعبها فرجاني ساسي عرضية، ولكن حولها ايريك تراوري إلى ركلة ركنية ثانية للزمالك في الدقيقة 12، ولعبها شيكابالا لتصل إلى فرجاني ساسي الذي سددها بعيدا عن المرمى وتتحول إلى ركلة مرمى.

وحصل الزمالك على الركلة الركنية الثالث في الدقيقة 14 ولعبها شيكابالا على القائم البعيد ولكنها لم تجد أحد من لاعبي الفريق الأبيض وتخرج إلى ركلة مرمى.