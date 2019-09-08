شكرا لقرائتكم كاس مصر .. شيكابالا وأوباما والبلدوزر يقودون الزمالك أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أعلن الصربى ميتشو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى نهائى مسابقة كأس مصر. جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفي محمد.

كان الزمالك تأهل إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

في المقابل، تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.