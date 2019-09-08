شكرا لقرائتكم الفتح يبعد عبدالقادر الوسلاتي من قائمة اللاعبين الأجانب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حولت إدارة الفتح اللاعب التونسي عبدالقادر الوسلاتي إلى لاعب استثمار، بعدما خرج من قائمة اللاعبين الذين اعتمدهم الجهاز الفني بقيادة مواطنه فتحي الجبال للمشاركة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وضمت قائمة الفتح كلاً من الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال والمدافع الأورغوياني ماتياس أغيريغاراي وجانوتا وأندريا ألميدا والنرويجي غوستاف ويخايم والمغربي مروان سعدان بالإضافة إلى الهولندي ميشيل تي فريدي.

وحضر الوسلاتي (27 عاماً) إلى الفتح في فترة الانتقالات الشتوية من موسم 2017-2018 وخاض مع الفريق 64 مباراة سجل خلالها 17 هدفاً، وقدم 5 تمريرات حاسمة.