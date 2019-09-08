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الفيصلي يكسب ودية الرائد بهدف دون رد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الفيصلي نظيره الرائد بهدف دون مقابل في مباراة جمعتهما يوم الأحد على مدينة المجمعة .

وسجل حسين القحطاني هدف أصحاب الأرض بعد مرور13 دقيقة من بداية شوط المباراة الأول، على أن يخوض الفيصلي مباراة ودية أخرى أمام الوشم أحد أندية الدرجة الثانية.

ويستضيف الفيصلي الفتح في الجولة الثالة من دوري كأس للمحترفين، بينما يلعب الرائد أمام أبها على ملعب الأخير.

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