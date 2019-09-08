شكرا لقرائتكم الفيصلي يكسب ودية الرائد بهدف دون رد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كسب الفيصلي نظيره الرائد بهدف دون مقابل في مباراة جمعتهما يوم الأحد على مدينة المجمعة الرياضية.
وسجل حسين القحطاني هدف أصحاب الأرض بعد مرور13 دقيقة من بداية شوط المباراة الأول، على أن يخوض الفيصلي مباراة ودية أخرى أمام الوشم أحد أندية الدرجة الثانية.
ويستضيف الفيصلي الفتح في الجولة الثالة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما يلعب الرائد أمام أبها على ملعب الأخير.
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