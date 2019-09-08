شكرا لقرائتكم 8 لاعبين فقط في تدريب الهلال يوم الأحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك 7 لاعبين فقط في تدريب الهلال يوم الأحد، وذلك بعدما منح المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو إجازة لبقية أفراد الفريق.
وأقيمت تدريبات الهلال يوم الأحد بتواجد غوميز، كارلوس إدواردو، جوفينكو، عمر خربين، جانغ هيون سو، يزن جاري، نواف الغامدي والكولومبي غوستافو كويّار.
ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء على ملعب جامعة الملك سعود يوم 14 سبتمبر، وبعدها بـ3 أيام يلاقي الاتحاد على ذات الملعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
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