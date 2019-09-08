شكرا لقرائتكم مخيتاريان يقود أرمينيا إلى فوز مفاجئ على البوسنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل هينرك مخيتاريان قائد أرمينيا هدفين ليقود منتخب بلاده لفوز مفاجئ ومثير على البوسنة بنتيجة 4-2 ضمن تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 يوم الأحد.

ورفع الانتصار رصيد أرمينيا لتتجاوز البوسنة ضمن المجموعة العاشرة. وباتت أرمينيا في المركز الثالث برصيد تسع نقاط متراجعة بفارق ثلاث نقاط خلف فنلندا.

وتحتل البوسنة المركز الرابع برصيد سبع نقاط. ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى البطولة التي ستقام العام المقبل.

وكانت بداية المباراة مثيرة بعد أن أطلق إيدن دزيكو تسديدة منخفضة في القائم لصالح البوسنة قبل أن يمنح مخيتاريان زميله في روما الايطالي أصحاب الأرض التقدم في الدقيقة الثالثة.

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وسيطر لاعب الوسط على تمريرة عرضية من تيجران بارساجيان من الناحية اليمنى قبل أن يمر بها من الحارس إبراهيم شيهيتش ويودعها الشباك.

وردت البوسنة بعدها بعشر دقائق بعد أن وجدت تمريرة عرضية من أمير جوياك زميله دزيكو الذي أفلت من دفاع أرمينيا وأودع الكرة الشباك.

وأعاد مخيتاريان، الهداف التاريخي لأرمينيا، الفريق إلى التقدم ثانية في الدقيقة 66 بعد أن أنهى الكرة بشكل رائع في الشباك بعد تحرك مميز محرزا هدفه 29 مع منتخب بلاده لكن جوياك تعادل ثانية للبوسنة بعدها بأربع دقائق.

وأرسل مخيتاريان تمريرة مثالية لهوفانيس هامبرزوميان الذي سجل من عند القائم البعيد في الدقيقة 77. وكاد جوياك أن يتعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه سدد مباشرة إلى خارج الملعب رغم أنه كان في موقف جيد قبل أن يحول ستيفان لونكار تمريرة عرضية من مخيتاريان إلى داخل شباك فريقه ليكمل الرباعية.