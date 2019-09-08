شكرا لقرائتكم غياب غندوغان عن مواجهة ألمانيا وإيرلندا الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم يوم الأحد غياب إيلكاي غندوغان،عن لقاء المنتخب الألماني أمام منتخب إيرلندا الشمالية في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020، بسبب إصابته بالإنفلونزا.

وسافر غندوغان (28 عاماً) مع المنتخب الألماني من هامبورغ إلى بلفاست لكنه غادر مقر الفريق بعد ظهر يوم الأحد بشكل مبكر.

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وكان من المنتظر أن يشارك غندوغان قبل التدريب الختامي للمانشافت في المؤتمر الصحفي عن المباراة مع المدير الفني يواخيم لوف وسيلعب محله جوشوا كيميش، وفقا لما أعلنه الاتحاد.

يشار إلى أن غندوغان كان مرشحا قويا ليكون ضمن تشكيل البداية أمام إيرلندا الشمالية وذلك بعد هزيمة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي بهدفين مقابل أربعة أهداف.

وكان اللاعب نيكو شولتس، طرف الدفاع في نادي بوروسيا دورتموند، قد اضطر إلى مغادرة معسكر المنتخب الألماني يوم السبت بعد إصابة في الرباط في قدمه اليسرى خلال مباراة هولندا الجمعة.