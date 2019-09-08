التعادل سيد الموقف | نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن في نهائي كأس مصر متابعة لحظية لأحداث...

موعد جديد حدده القدر ليجمع بين الفريقين في مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي بطولة كأس مصر 2019، وذلك بعد أن تأهل الفريقين في مباراة نصف النهائي بعد أن فاز الزمالك علي الاتحاد السكندري بهدف نظيف سجله نجم الفريق مصطفى محمد في الشوط الإضافي الأول من المباراة ليحجز فريقة المقعد الأول في مباراة النهائي منتظراً المتأهل من لقاء بيراميدز وبتروجيت ليلحق بيراميدز بالمقعد الثاني في المواجهة النهائية بعد فوز سهل علي بتروجيت بهدفين دون رد، ليلتقي الفريقين في المباراة النهائية في كأس مصر الليلة لحسم اللقب هذا الموسم.

وينتظر عشاق كرة القدم المصرية دقات الساعة الثامنة من مساء الليلة لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز والتي ستحدد حامل اللقب هذا الموسم كما أنها ستحدد الفريق الذي سيقابل النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري خلال الأيام القادمة

مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في نهائي كأس مصر وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وسوف تذاع المباراة النهائية عبر شاشتي قناة أون سبورت ونايل سبورت.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز اليوم:

أعلن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك الصربي ميتشو، تشكيل الفريق الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بيراميدز في نهائي الكأس، على ستاد برج العرب بالأسكندرية، وجاء تشكيل الفارس الأبيض كالآتي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك اليوم:

أعلن المدير الفني لنادي بيراميدز اف سي الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصراليوم وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: رجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي.

خط الوسط: محمود دونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن و إيريك تراوري.

خط الهجوم: جون آنطوي.

اقرأ أيضاً

نهائي كأس مصر على on sport hd | تردد قناة أون سبورت الناقلة أهم المباريات والبرامج الرياضية في الدوري المصري

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن

سوف نتابع معكم متابعينا الكرام بعد لحظات من الآن انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم وسوف نرصد ملخص ونتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم منذ انطلاق صافرة البداية وحتى الإعلان عن حامل لقب البطولة في هذا الموسم.