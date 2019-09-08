دي خيا وكارفخال ضمن تشكيلة إسبانيا لمواجهة جزر الفاو

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الأحد 8 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
كشف روبرت مورينو المدير الفني للمنتخب الإسباني عن تشكيلته الرسمية لمواجهة منتخب جزر فارو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.
وشهدت تشكيلة لاروخا عدة تغييرات عن المواجهة الماضية ضد رومانيا، وأبرزها وجود دي خيا في حراسة المرمى، وتواجد كيبا على مقاعد البدلاء والذي كان سبب الانتصار على رومانيا بفضل تألقه، وأيضًا ألكاسير وسيبايوس وخيسوس نافاس وجوردي ألبا.
ويعتلي الماتادور صدارة ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل الترتيب جزر فارو بدون نقاط.
وجاءت تشكيلة إسبانيا كالتالي:
دي خيا، كارفاخال، راموس، هيرموسو، جايا، رودري، باريخو، تياجو، أوريازابال، سوسو، ورودريجو بينما تشكيلة جزر فارو كالآتي:
نيلسن، دافيدسن، بالدفينسون، جرجرسن، فاتنسدال، سولفي، جوانيس، هانسون، براندور، كاليمينت، إيدمودسون.
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