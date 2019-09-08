كارليس بيريز في طريقه لتجديد العقد مع برشلونة

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الأحد 8 سبتمبر 2019
يتجه برشلونة الإسباني إلى تجديد عقد كارليس بيريز الذي كان واحدا من الاكتشافات في الأسابيع الافتتاحية لـلدوري الإسباني.
شارك في كل من أول ثلاث مباريات في برشلونة وسجل هدفه التنافسي الأول للفريق الأول لنادي كاتالان في فوزه 5-2 على ريال بيتيس.
جدد الإسباني عقده الأخير في كامب نو في صيف عام 2018 ، حيث وقّع صفقة جديدة لمدة عامين مع خيار لمدة عامين إضافيين.
كجزء من الاتفاقية ، سيتم تأكيد تلك السنتين الإضافيتين إذا لعب بيريز خمس مباريات أخرى لفريق برشلونة البارز.
إذا تم تشغيل هذا البند ، فستزداد أجوره أيضًا.
قام بيريز بالفعل بثلاث مباريات مع بلوجرانا هذا الموسم ، حيث بدأ اثنتين منها ، لكن يبقى أن نرى عدد الفرص التي سيحصل عليها بعد عودة ليونيل ميسي ولويس سواريز من الإصابة.
ما نعرفه هو أن إرنستو فالفيردي معجب كبير باللاعب البالغ من العمر 21 عامًا ، وهو معجب بإعجابه بالسرعة ولعب الجناح.
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