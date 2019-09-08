ريال مدريد يعلن إصابة يوفيتش مع صربيا

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الأحد 8 سبتمبر 2019

أصيب لوكا يوفيتش مع صربيا في الدقيقة 87 من هزيمته 4-2 أمام البرتغال ليلة السبت ، لكنه نجح في إصابة إصابة خلال نزهة قصيرة.



رغم أنهم لم يحددوا نوع الإصابة التي أصيب بها ، إلا أن اتحاد كرة القدم الصربي صرح بأنه لن يكون متاحًا لمباراة يوم الثلاثاء مع لوكسمبورغ.

هذه هي ثاني إصابة تبلغ من العمر 21 عامًا منذ انتقاله إلى ريال مدريد ، بعد أن وجد نفسه أيضًا في التقرير الطبي للنادي بعد الهزيمة 7-3 قبل الموسم أمام أتلتيكو مدريد.

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لقد كان قادرًا على التعافي من ذلك في الوقت المناسب لبداية الموسم التنافسي وشارك في جميع المباريات الثلاث حتى الآن ، حتى بداية ضد فياريال.

يبقى أن نرى ما إذا كان يوفيتش سيكون لائقًا بما يكفي لمواجهة ليفانتي يوم السبت المقبل.