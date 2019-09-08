مفاجأة أرسين فينجر يعود لفريق آرسنال

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الأحد 8 سبتمبر 2019

كشفت تقارير انجليزي عن احتمالية عودة مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر، عقب فتح محادثات خلال الأشهر الماضية بينه وبين إدارة أصحاب ملعب الإمارات.



فاز فينجر بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال ، لكن قسمًا كبيرًا من مؤيدي Gunners أرادوا أن يخرجوا منه في نهاية فترة حكمه.

وقال لـ beIN Sports: "لقد كنت على اتصال مع بعض الأشخاص في النادي ، لكنني شعرت أنه عندما لا يمكنك أن تكون نصفًا ، نصف خارج الملعب.

"أنت تدع الناس الذين يأتون للعمل في طريقهم. وأردت أن آخذ مسافة كاملة.

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"ما زال الوقت مبكرًا ، ربما ، للعودة. لم أعد إلى النادي. "

ورد فينجر رفضت العديد من العروض للعودة إلى الإدارة ، بما في ذلك فرصة لرئيس فولهام الموسم الماضي.

وأضاف: "لقد كنت مغريًا وخائفًا أيضًا من الغطس مرة أخرى.

"كنت أدرك أنني عشت مثل شخص ما في غيبوبة لمدة 35 عامًا استيقظت ورأيت شيئًا مختلفًا في الحياة عن ناديي ولعبتي وعملي.

"لذلك اعتقدت أنه يتعين عليّ تحليل ذلك وأخذ مسافة أطول قليلاً."