اتحاد الكرة السوداني يحدد موعد دوري السيدات

Advertisements Advertisements

الأحد 8 سبتمبر 2019

ميرفت حسين

أعلن اتحاد الكرة السوداني اليوم عن تعديل بدء موعد أول دوري محلي للسيدات، خلال موسم 2019-2020.

Advertisements

وقالت ميرفت حسين المنتخبة في مقعد المرأة بمجلس اتحاد كرة القدم السوداني، ورئيس لجنة كرة القدم للسيدات"كان من المقرر أن ينطلق أول دوري كرة القدم للسيدات في تاريخ السودان يوم 20 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن بعد اجتماعنا اليوم برئيس الاتحاد كمال شداد تقرر أن ينطلق يوم 30 سبتمبر".

وأكدت ميرفت أن عدد فرق السيدات التي سوف تشارك في البطولة الأولى، ارتفع من 19 إلى 20 فريقًا، وسوف يتم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، ستلعب مبارياتها بـ 4 مدن، هي الخرطوم والأبيض وكادقلي وود مدني.