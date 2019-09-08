شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا ريال لكشف المنشطات في «سباقات الهجن» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالكريم الذيابي (الطائف)

رجّحت مصادر مطلعة لـ«الخليج 365»، أن تتجاوز المبالغ المصروفة على تحليل المنشطات للمطايا المشاركة في سباقات مهرجان ولي العهد للهجن منذ بدايته حتى نهايته مليوني ريال، حيث يكلف تحليل العيّنة الواحده نحو 700 ريال.

وأوضحت المصادر، أن التحليل العشوائي يُركّز غالباً على المطايا الفائزة في جميع الأشواط خلال الفترات الصباحية والمسائية، بدءاً من انطلاقة التنافس في بداية أغسطس الماضي.

وتبلغ الأشواط التنشيطية لجميع الفئات العمرية 218 شوطاً، فيما أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية 48 شوطاً، بينما الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً، بإجمالي 439 شوطاً طيلة المهرجان.

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من جهته، أكدت اللجنة المنظمة للمهرجان، أنها لن تعتمد أي نتائج للجوائز النهائية إلا بعد نهاية المهرجان والتأكد من نتائج كشف المنشطات، لاستبعاد نقاط المطايا التي تظهر تحليلاتها إيجابية.

وكانت "الخليج 365" قد نشرت تحذيرات اللجنة من 183 مادة منشطات محظورة في سباقات الهجن، وأشارت إلى أن تطبيق نظام الفحص المخبري للكشف عن المنشطات يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٥)، الخاص بالموافقة على اللائحة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية، حيث يتم الكشف من قِبل اللجنة السعوديه للرقابه على المنشطات، وهي جهة محايدة غير تابعة للاتحاد السعودي للهجن.

وشهدت منافسات مهرجان ولي العهد للهجن مشاركة 8 دول عربيه وصديقه، منها جمهورية فرنسا، للمنافسة على جوائزه التي بلغت 52 مليون ريال، وهدايا عينية.