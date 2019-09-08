الجزر والأرنب يورطان عسيري مع هيرفي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

عقد مديرا الجهازين الإداري والفني بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمس الأول، حسين الصادق والفرنسي هيرفي رينارد اجتماعا باللاعب عبدالفتاح عسيري عقب الصورة التي نشرها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، والتي تضمنت أرنبا وسط عدد كبير من الجزر، فسرت على أنها تلميح لمجاملة مدرب الأخضر، لعدد من اللاعبين في اختيار التشكيلة التي دفع بها في المباراة التجريبية الأولى له مع المنتخب أمام مالي الخميس الماضي على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

وكان عبدالفتاح علق على صورة بكتابة: عندك واسطة: كم أرنب في الصورة؟ ما عندك واسطة: كم جزرة في الصورة؟

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وأبدى رينارد والصادق غضبهما من تلميحات اللاعب، خاصة أنها أتت بعد تنبيهات هيرفي للاعبين بعدم استخدام الجوالات في المعسكر، ومطالبا اللاعب التقيد بالأنظمة والتعليمات التي أعلن عنها المدرب في أول اجتماع له مع اللاعبين.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن هيرفي طالب اللاعبين في اجتماعه بهم قبيل المغادرة إلى البحرين أمس استعدادا لمواجهة المنتخب اليمني في أول مباريات الأخضر بالتصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، بالاجتهاد في التدريبات واتباع التعليمات، مشددا على أن إثبات اللاعب أحقيته بالمشاركة تأتي بالفعل من خلال الاجتهاد في التدريبات لا بالكلام.

على الصعيد نفسه، ينتظر أن يعقد هيرفي اليوم مؤتمرا صحفيا في المنامة للحديث عن مواجهة اليمن غدا برفقة قائد المنتخب عمر هوساوي.