سانوجو يجر الاتحاد لورطة الـ 78 مليون ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري - الدمام

هدد جيانلوكا دي دومينيكو مستشار محترف نادي الاتحاد الإيفواري سيكو سانوجو برفع شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد النادي، على خلفية تحويل موكله لبند الاستثمار وإسقاطه من لائحة الفريق المشاركة في المسابقات المحلية والقارية، مما أجبر اللاعب على مغادرة مدينة جدة.

وتصل مدة عقد سانوجو مع الاتحاد بعد أن انضم إليه في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي، ثلاث مواسم ونصف الموسم مقابل 7 ملايين دولار عن كل موسم، أي إن كامل قيمة العقد أكثر من 78 مليون ريال.

الاتحاد يؤكد سلامة موقفه

أوضح الاتحاد عبر بيان أن النادي تلقى إشعارا بفسخ العقد من طرف اللاعب الذي غادر المملكة دون إذن مسبق من إدارة النادي، مؤكدا تحويل ملف اللاعب للإدارة القانونية بالنادي حفظا للحقوق واتخاذ الإجراءات اللازمة.

فشل التسويق وعناد سييرا يورطان الاتحاد

عجزت إدارة الاتحاد الحالية في تسويق عقد سانوجو القادم من يانج بويز السويسري، وذلك نتيجة ضخامة قيمة العقد، كما فشلت أيضا في إقناع مدرب الفريق التشيلي خوسيه سييرا بالإبقاء عليه ضمن الأجانب السبعة للموسم، مما دفع إدارة النادي لوضعه على بند الاستثمار، وهو القرار الذي رفضه اللاعب مفضلا الرحيل وتقديم شكوى رسمية والمطالبة بالتعويض عن بقية حقه بالعقد.

تخوف من تكرار مشهد جوناس

Advertisements

أثارت قضية سانوجو مخاوف الجماهير الاتحادية من تكرار المشهد السابق مع المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا الذي تقدم بشكوى إلى الفيفا، بعد أن وضعه النادي على بند الاستثمار، وتتخوف الجماهير أن يضع سانوجو إدارة أنمار الحائلي في مأزق كبير ويتسبب في استنزاف خزينة النادي مجددا بعد تسديد المديونيات السابقة عقب المكرمة الملكية لكل ديون الأندية لحل قضاياها الخارجية.

الاستثمار يمنح الأندية 5 لاعبين

حين أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بند الاستثمار والذي سبق أن ألغاه في وقت سابق، فإنه أتاح للأندية الاستفادة من تحويل 5 لاعبين (محليين وأجانب) للاستثمار، إضافة لقائمة الفريق المعتمدة بالمشاركات المحلية بواقع 30 لاعبا.

بند الاستثمار غير موجود في الفيفا

أوضح المحامي المتخصص في القانون والنزاعات الرياضية الدولي التونسي أنيس بن ميم، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تخلو من شيء اسمه بند استثمار، مؤكدا أن هذا الأمر موجود فقط في الاتحاد السعودي.

وأضاف «عندما يفسخ اللاعب عقده لسبب مشروع فإن لوائح الفيفا تجيز له أخذ نصف قيمة العقد إذا وقع اللاعب لناد آخر بحسب التحديثات الجديدة للوائح الفيفا، وإذا لم يوقع لأي ناد فإن ناديه الأصلي مطالب بدفع قيمة عقده كاملا حال ثبت أن سبب فسخ العقد مقنع ومشروع».

وشدد أنيس على أن «الفيفا يقف دائما في صف اللاعب لضمان استمرارية مزاولته لعبة كرة القدم فمن غير المنطق أن يتدرب لاعب ويأكل ويشرب ولا يلعب».

وشبه أنيس قضية سانوجو بقضية موكله لاعب الاتحاد السابق، التونسي أحمد العكايشي مع اختلاف بعض الأمور في القضيتين.