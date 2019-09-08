42 مباراة لإنجلترا دون هزائم بالتصفيات الأوروبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يرى المدير الفني لمنتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت أن التقدم بهدوء نحو التأهل إلى كأس أمم أوروبا المقبلة (يورو 2020) بمثابة نعمة ونقمة في الوقت نفسه.

واكتسح المنتخب الإنجليزي ضيفه البلغاري برباعية بيضاء أمس الأول على استاد ويمبلي ضمن التصفيات الأوروبية، حيث سجل هاري كين 3 أهداف (هاتريك) وتكفل رحيم ستيرلينج بالهدف الآخر.

ويتصدر منتخب الأسود الثلاثة ترتيب المجموعة الأولى بتسع نقاط من 3 انتصارات متتالية، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 4 انتصارات عندما يلتقي الفريق بضيفه منتخب كوسوفو غدا في ساوثهامبتون.

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ومدد منتخب إنجلترا مسيرته الخالية من الهزائم في التصفيات الأوروبية إلى 42 مباراة وهو الرقم القياسي الذي بدأ منذ 2009.

وحرص ساوثجيت على منح الفرصة للاعبين صغار السن خلال الفترة الأخيرة، حيث تواجد جادون سانشو وماسون مونت وجيمس ماديسون وترينت الكسندر أرنولد على مقاعد البدلاء خلال مواجهة بلغاريا.

ورغم تراجع حدة المنافسة يشعر ساوثجيت أن فريقه تطور بشكل جيد منذ كأس العالم بصرف النظر عن الخسارة أمام هولندا في المربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبي.

وربما يعطي ساوثجيت الفرصة لبعض اللاعبين الشباب أمام كوسوفو غدا رغم أن منتخب كوسوفو يحتل وصافة المجموعة.

ونال كين لقب هاتريك للمرة الثانية مع منتخب إنجلترا ليرفع رصيده من الأهداف الدولية إلى 25 هدفا في 40 مباراة.