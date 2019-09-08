المعصوب.. لص يتسلل ليلا لغرف اللاعبين بالمعسكرات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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منع مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الفرنسي هيرفي رينارد، دخول (المعصوب) إلى المعسكر الأخير بالدمام، كقرار سبقه في تطبيقه العام الماضي المدير الفني لفريق الاتحاد، الكرواتي سلافن بيليتش، كوجبة إضافية يسترق إدخالها بعض اللاعبين في المعسكرات ليلا بطلبها عن طريق أصدقائهم.

وعن ذلك، قال مراد سليمان وهو مدير أحد أشهر المطاعم بجدة «عشرات اللاعبين يزورن المطعم، كما نوفر كميات من المأكولات لبعض اللاعبين في المعسكرات».

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ولم تتوقف ملاحقة المعصوب في المعسكرات عند اللاعبين السعوديين فقط، حيث انتقل ذلك أيضا إلى اللاعبين الأجانب، حتى أصبح المعصوب الوجبة الأبرز والأفضل لدى عدد كبير منهم، كمحترف الاتحاد التشيلي كارلوس فيلانويفا، ومحترف الهلال أندري كاريلو، اللذان انتشرت لهما مقاطع على شبكات التواصل الاجتماعي.

اللاعب السابق في المنتخب والأهلي عبدالله سليمان أكد عشق اللاعبين للمعصوب، حيث يرى أنه من المأكولات المفيدة للجسم نظرا لمكوناته، موضحا أن دخوله لبعض معسكرات الأندية يتم بطلب من اللاعبين وبموافقة الإدارة.

من جانبها قالت أخصائية التغذية جمانه جلال «أعتقد أن مدرب المنتخب ومن قبله مدرب الاتحاد أخذا انطباعا غير جيد عن المعصوب، أو أنهما تهيبا تناوله من قبل اللاعبين بكميات كبيرة ليلا، لكن المعصوب بمكوناته مفيد للجسم فهو يعد من الأكلات الشعبية الرائجة، ويعد من الوجبات المغذية جدا، إذ يتكون من الموز الذي يعطينا كمية جيدة من الأملاح المعدنية والفيتامينات والبوتاسيوم الذي يدخل في تكون بعض الإنزيمات، ويساعد على حسن أداء العضلات، كما يعطينا الألياف التي تعمل على تنظيف الجهاز الهضمي من بقايا الأكل المتبقي فيه، ويعمل على تقليل الكوليسترول وتخفيض الدهون الثلاثية في الدم، ومن مكونات المعصوب أيضا الفطيرة التي تعد منه وغالبا ما تعد من دقيق القمح الكامل الغني بالألياف التي تمد الجسم بالطاقة، ولا ننسى العسل ودوره في رفع مناعة الجسم».

وأضافت «في حالة وجود إضافات أخرى في المعصوب كالجبن والكريمة فإنه يتوجب علينا تحديد الكمية المتناولة، كما يجب أن يتشارك أفراد العائلة الطبق الواحد لأنه غني بالسعرات الحرارية التي من شأنها زيادة الوزن ورفع معدل سكر الدم الذي يتحول إلى طاقة».