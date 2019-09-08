نشيد وطني يربك مباراة فرنسا وألبانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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فوجئت الجماهير في استاد دو فرانس في فرنسا بعزف النشيد الوطني لأندورا بدلا من ألبانيا خلال المباراة أمام منتخب فرنسا أمس الأول بتصفيات يورو 2020 (4-1 لفرنسا).
وتسبب ذلك في تأجيل المباراة لبعض الوقت، حيث تم بالخطأ عزف النشيد الوطني لاندورا.
وظهرت علامات الارتباك على لاعبي ألبانيا لدى عزف النشيد فيما أطلقت جماهيرهم صيحات الاستنكار.
وحاول المذيع الداخلي للاستاد إصلاح الأمر، لكنه بدلا من ذلك تقدم بالاعتذار لأرمينيا بدلا من ألبانيا.
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