شكرا لقرائتكم هانى شاكر يتوقع ثلاثية زملكاوية فى نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أمير الغناء العربى النجم هانى شاكر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن توقعاته لمباراة الزمالك وبيراميدز التى تقام بعد قليل فى نهائى كأس مصر قائلا: أتوقع فوز الزمالك بثنائية مقابل لاشىء مشيرا أن فريق بيراميدز يعد من أفوى الفرق الموجودة حاليا وملىء بعدد من الاعبين الأكثر كفاءة .

وأضاف : أتمنى أن تركز القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة والحصول على عدد من البطولات بعد خسائر كبيرة شهدتها مؤخرا .

ويدخل نادى الزمالك هذا اللقاء وعينه على اللقب الـ27 فى تاريخه، حيثُ سبق أن فاز الفارس الأبيض بلقب كأس مصر فى 26 مرة، بينما كان وصيفاً للبطولة فى 13 مناسبة، فى الوقت الذى يرغب فيه نادى بيراميدز في التتويج بأول ألقابه.