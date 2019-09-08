شكرا لقرائتكم استبعاد عنتر وصبحى وعبد السلام من قائمة الزمالك بنهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو الثلاثي محمد صبحي ومحمد عبد السلام ومحمد عنتر من قائمة الفريق الأبيض لخوض مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر. ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد ابو جبل ومحمود الونش وعبد الله جمعه وامام عاشور ومحمد اوناجم وخالد بوطيب وعمر السعيد . وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. Advertisements حراسة المرمي: محمد عواد. خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفي محمد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد عنتر وصبحى وعبد السلام من قائمة الزمالك بنهائى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.