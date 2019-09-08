شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز قبل مواجهة الزمالك : توكلنا على الله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد لاعبى فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك فى نهائي كأس مصر فى الثامنة من مساء اليوم باستاد برج العرب .

حرص رجب بكار لاعب بيراميدز على نشر صورة تجمعه بلاعبى الفريق ومنهم احمد الشناوي و عمر جابر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها " بسم الله توكلنا على الله ..يارب نسألك التوفيق

ووصل الزمالك لنهائي الكأس بعد الفوز على كل من منيا سمنود و الانتاج الحربى و المقاصة والاتحاد السكندرى بينما تأهل بيراميدز بالفوز على طنطا و الاهلى وحرس الحدود و بتروجت