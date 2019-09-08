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شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز .. إحماءات لاعبى السماوى قبل انطلاق نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز
أدى لاعبو بيراميدز تدريبات الإجماء قبل على ملعب برج العرب قبل مواجهة الزمالك المقرر لها بعد قليل على فى نهائى كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز.
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت اسناد المباراة لطاقم حكام روماني يتكون الطاقم من بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.
الزمالك وبيراميدز
وقام طاقم الحكام الروماني بمعاينة أرضية ملعب برج العرب فور وصولهم استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة.
احماءات بيراميدز قبل نهائى الكاس
احماءات بيراميدز قبل نهائى الكاس
احماءات بيراميدز قبل نهائى الكاس
احماءات بيراميدز قبل نهائى الكاس (4)
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