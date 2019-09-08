الزمالك وبيراميدز وتفاصيل الدقائق الأخيرة قبل نهائى الكأس...

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جدة - عمرو شويل الزمالك وبيراميدز فى نهائى كاس مصر



الزمالك وبيراميدز موقعة نارية تجمع بين الفريقن بعد قليل على ملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر.

الزمالك وبيراميدز ورحلة الأبيض للنهائى كاس مصر



الزمالك وبيراميدز حيث تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

الزمالك وبيراميدز ورحلة كتيبة ديسابر للنهائى



الزمالك وبيراميدز حيث صعد بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.

تشكيل الزمالك وبيراميدز لنهائى كاس مصر



أعلن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى نهائى مسابقة كأس مصر.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

أحمد الشناوى فى حراسة المرمى.

فى الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى.

فى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى

فى الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.

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تشكيل الزمالك وبيراميدز



جاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهما أشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفي محمد.

الزمالك وبيراميدز وتوقعات وليد صلاد الدين نجم الأهلى الأسبق



أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، أنه يتمني فوز الزمالك علي بيراميدز والتتويج بكأس مصر، مشيراً إلى أنه دائما يميل في التشجيع الي الأندية الجماهيرية.

وقال وليد صلاح الدين في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز لقناة أون سبورت :"أي مباراة نهائية اشجع الفريق الجماهيري في حال ان الاهلي ليس طرفاً فيها".

ووجه وليد صلاح الدين، الشكر الي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي اقامة المباراة النهائية بحضور جماهيري ، مطالباً اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير بالاتزام لاستمرار الحضور الجماهيري.