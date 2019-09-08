شكرا لقرائتكم لاعبو الزمالك يصلون ملعب برج العرب لمواجهة بيراميدز فى نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل إلى ملعب برج العرب، لاعبو الزمالك استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت اسناد المباراة لطاقم حكام روماني يتكون الطاقم من بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

وقام طاقم الحكام الروماني بمعاينة أرضية ملعب برج العرب فور وصولهم استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة.