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شكرا لقرائتكم نهائى كاس مصر .. بيراميدز : فاضل على الحلم خطوة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر صورة للاعبين معلقين عليها "فاضل على الحلم خطوة".
التقطت عدسات "الخليج 365" توافد جماهير بيراميدز على مدرجات برج العرب قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.
وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت اسناد المباراة لطاقم حكام روماني يتكون الطاقم من بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.
وقام طاقم الحكام الروماني بمعاينة أرضية ملعب برج العرب فور وصولهم استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة.
بيراميدز
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