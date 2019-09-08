شكرا لقرائتكم كاس مصر.. وليد صلاح الدين : أتمنى فوز الزمالك أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد وليد صلاح الدين لاعب الأهلي السابق، أنه يتمني فوز الزمالك علي بيراميدز والتتويج بكأس مصر، مشيراً إلى أنه دائما يميل في التشجيع الي الأندية الجماهيرية.

وقال وليد صلاح الدين في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز لقناة أون سبورت :"أي مباراة نهائية اشجع الفريق الجماهيري في حال ان الاهلي ليس طرفاً فيها".

ووجه وليد صلاح الدين، الشكر الي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي اقامة المباراة النهائية بحضور جماهيري ، مطالباً اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير بالاتزام لاستمرار الحضور الجماهيري.

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وتترقب جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم الاحد ، مواجهة الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بالنسخة 87 والذى يقام باستاد برج العرب فى الاسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.