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شكرا لقرائتكم كاس مصر.. وليد صلاح الدين : أتمنى فوز الزمالك أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال وليد صلاح الدين في الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك وبيراميدز لقناة أون سبورت :"أي مباراة نهائية اشجع الفريق الجماهيري في حال ان الاهلي ليس طرفاً فيها".
ووجه وليد صلاح الدين، الشكر الي اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي اقامة المباراة النهائية بحضور جماهيري ، مطالباً اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير بالاتزام لاستمرار الحضور الجماهيري.
تأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى فى دور الـ 16 بهدفين مقابل لاشئ ، وبعدها الفوز فى دور الثمانية على مصر المقاصة بهدف دون رد، أحرزه عبد الله جمعة، وفاز على على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف ، فى المباراة التى امتدت إلى الوقت الإضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على ستاد الإسماعيلية.
في المقابل تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل لاشئ فى دور الثمانية ، وفى نصف النهائى فاز على بتروجت بهدفين نظيفين أيضا.
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