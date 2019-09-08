شكرا لقرائتكم 24 مليون جنيه تكلفة برنامج الزمالك اليوم فى سنة واحدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت ميزانية نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور تكلفة ظهور برنامج "الزمالك اليوم" الذى ظهر على عدد من القنوات الرياضية أبرزها الحدث والمحور والتى وصلت الى 24 مليون جنيه فى العام المالى 2018 – 2019.

وأعلن نادى الزمالك مؤخراً انطلاق قناة النادى بعد انتهاء تعاقد القلعة البيضاء مع قناة المحور الفضائية على أن يكون ذلك خلال شهرين من الآن.

وأوضحت الميزانية أن نادى الزمالك قام بصرف 23 مليوناً و889 ألفا تحت بند برامج تلفزيونية وفضائية.

ويتبادل الاعلامى خالد الغندور كابتن النادى سابقاً، وزميله أحمد جمال الاستوديو الخاص ببرنامج النادى اليومى الذى يظهر على شاشات الفضائيات منذ فترة.



ميزانية الزمالك

ميزانية الزمالك: 31 مليون جنيه قيمة انتقال خالد بوطيب للأبيض

كشفت ميزانية نادى الزمالك عن القيمة المالية التى تكبدتها خزينة القلعة البيضاء ما يقرب من 31 مليون جنيه تم دفعها لناديه التركى للحصول على خدماته.

وأكدت الميزانية أن النادى دفع 30 مليوناً و685 ألف جنيه للحصول على خدمات مهاجم المنتخب المغربى المستبعد من قائمة أسود الأطلسى بالمعسكر الأخير نتيجة تعرضه للإصابة.

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ويعانى خالد بوطيب من سوء حظ مع نادى الزمالك حيث ابتعد خلال الفترة الماضية عن المباريات بخلاف عدم قدرته على التأقلم مع الفريق بالرغم من حصوله على فرصة كافية خلال الفترة التى تولى فيها كريستيان جروس المدير الفنى السابق مسئولية المارد الأبيض.

الزمالك يحقق 390 مليون جنيه من عضويات وإشتراكات الأعضاء

كشفت ميزانية نادى الزمالك التى تم طرحها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى عن تخصيص إدارة النادى برئاسة مرتضى منصور عن تحقيق النادى إيرادات تصل الى 390 مليون جنيه خلال السنة المالية 2018 – 2019 من رسوم العضويات والإشتراكات السنوية.

وبلغت نسبة إيرادات نادى الزمالك من العضويات 55% من ايرادات النادى التى بلغت 708 مليون جنيه.

وتراجعت إيرادات النادى عن العام قبل الماضي بواقع 94 مليون جنيه وذلك بسبب ان الميزانية السابقة كانت على مدار عام ونصف نتيجة اعتماد قانون الرياضة وتعديل المواعيد.

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية بالزمالك، اعتماد ميزانية القلعة البيضاء عن السنة الجارية، بعد موافقة 21944 عضوًا من أعضاء الجمعية العمومية بالأبيض، والتى عُقدت بمقر النادى بميت عقبة، على مدار الثلاثة أيام الماضية، للتصويت على ميزانية الأبيض للسنة الجارية والتصويت على الانتخابات التكميلية للمجلس.

ووافق 21944 عضوًا من أعضاء الزمالك على اعتماد الميزانية المقدمة من مجلس إدارة القلعة البيضاء، برئاسة مرتضى منصور، فيما رفض7895 عضوًا، وذلك بعدما حضر 30832 عضوًا للجمعية العمومية للأبيض.