شكرا لقرائتكم عبدالظاهر السقا : أنا أهلاوى.. والجماهير ستمثل ضغطا كبيرا للزمالك أمام بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

كشف عبد الظاهر السقا لاعب منتخب مصر السابق، عن أنه كان مشجعاً للأهلي قبل رحلة احترافه في تركيا.

وقال السقا فى تصريحات لقناة "أون سبورت" إنه كان قريباً من الانضمام إلى القلعة الحمراء قبل السفر إلى الدوري التركي.

وأضاف أن الاحتراف علمه أن انتمائه لأكل عيشه، مؤكداً أنه يحب طريقة لعب الزمالك ، كما أنه يحيي شخصية الأهلي.

Advertisements

وعن مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر، علق عبد الظاهر السقا أن الجماهير ستمثل ضغط علي لاعبي الأبيض أكثر من بيراميدز.

وتترقب جماهير الكرة المصرية فى الثامنة مساء اليوم، الأحد ، مواجهة الزمالك مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر بالنسخة 87 والذى يقام باستاد برج العرب فى الاسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.