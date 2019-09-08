شكرا لقرائتكم تراورى وعبد الله السعيد يقودان بيراميدز أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى نهائى مسابقة كأس مصر.



أحمد الشناوى فى حراسة المرمى. فى الدفاع رجب بكار، أحمد أيمن منصور، على جبر، محمد حمدى.

فى الوسط نبيل دونجا، إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إريك تراورى

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فى الهجوم إبراهيم حسن وجون أنطوى.

وتأهل الزمالك إلى نهائى ببطولة كأس مصر، بعد فوزه على فريق مركز شباب منيه سمنود بهدف دون رد، فى إطار منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم تخطى عقبة الإنتاج الحربى والفوز عليه بهدفين دون رد فى دور الـ16، وبعدها الفوز على مصر للمقاصة بهدف دون رد، أحرز عبد الله جمعة، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد برج العرب، ضمن منافسات ربع النهائى من البطولة المحلية، وأخيرًا الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد، فى المباراة التى امتدت إلى وقت إضافى بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى نصف النهائى على استاد الإسماعيلية.

فيما تأهل بيراميدز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على طنطا فى دور الـ32 بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على الأهلى بهدف دون رد، فى دور الـ16، ثم الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، فى إطار منافسات دور ربع النهائى وأخيرًا الفوز على بتروجت بالنتيجة نفسها.