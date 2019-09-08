شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربي يتعادل مع منتخب السويس 1/1 ودياً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
سجل أهداف الإنتاج الحربي محمد فييرا هاتريك ثلاثة أهداف وإبراهيم عبد الخالق وكريم لالا كل منهما هدفًا.
كان الإنتاج الحربى قد تعادل سلبيًا مع طنطا وقبلها فاز على إنبى بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمعهما مساء السبت، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.
وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.
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